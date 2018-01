L’Oriental Fashion Show fait son retour à l’hôtel Crillon durant la Fashion Week parisienne

Présidente de l’Oriental Fashion Show (OFS) et de l’association "Route de la Soie et d’Al Andalus", juriste, écrivaine et passionnée du patrimoine vestimentaire oriental, elle est depuis 2014, la première femme à lancer un défilé de Mode Orientale Haute Couture dans le monde. L’édition 2018 de l’Oriental Fashion Show à Paris promet de belles créations de stylistes venant 30 pays : Liban, Qatar, Égypte, Maroc, Koweït, Émirat Arabes Unis, Algérie, Palestine, Azerbaïdjan, Russie, Japon, Etats Unis, France et tant d’autres...



Cet évènement participe à la promotion de ces stylistes qui par leur talent concourent au déploiement d’une nouvelle image de cette mode venue d’orient et d’ailleurs. Paris redécouvre les contours d’un potentiel artistique illimité de ces créateurs qui ont su faire de la haute couture orientale une terre d’expression aussi riche de beauté que de finesse.



Depuis 2004, ce sont 20 éditions de l’OFS réalisées dans le monde, avec plus de cinquante créateurs expérimentés, ainsi que de jeunes talents très prometteurs ont pu défiler à Paris et ailleurs. Par la richesse et la diversité de leurs collections, ils ont pu développer leur image et leur visibilité à Paris mais également à l’international. L’Oriental Fashion Show n’est pas seulement un spectacle créatif sous le signe du luxe, de la somptuosité mais surtout du sublime dans ce qu’il a d’unique et précieux.



Du traditionnel caftan, aux robes de fêtes en passant par les robes de soirées, la mode et le luxe oriental sont souvent synonymes de velouté et de grâce allant jusqu’à influencer nombre de créateurs contemporains. Cet événement parisien invite à deux défilés de stylistes de renom qui dévoileront leur collection printemps-été , à l’instar de Hany El Behairy (Egypte), Adiba Al Mahboub, (Koweït), Lamia Lakhsassi, Fatima Zohra Idrissi, Houda Serbouti (Maroc), Serguéî Chaponine (Kazakhstan), Menouba by Rym, Menaifi (Algérie), Aida Kawimonivo (Azerbaïdjan), Fevziye Camer (Turquie), (Kazakhstan) et Raishma (Grande-Bretagne-Pakistan), Madeleine (Tchétchénie), Nouf ( Arabie Saoudite), Ikka ( Indonésie), Patrick Bova (France)…



Après 20 ans de carrière de juriste d''affaires, Hind Joudar décide de se consacrer à l’Oriental Fashion Show. Durant plusieurs années, elle approfondi ses recherches sur le caftan et part à la rencontre d’artisans et la découverte de leur travail. En 2011, elle publie son livre : « Les Merveilles du caftan» sur l’histoire, l’esthétique et la valeur culturelle, sociale et économique du caftan ainsi que son influence dans diverses civilisations (Empire de Chine, Perse, Empire Ottoman, Espagne musulmane).



Oriental Fashion Show, site web: www.orientalfashionshow.com