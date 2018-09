L'ONMT et Transavia consolident leur partenariat notamment sur la desserte Paris-Dakhla

"Ce partenariat a été couronné par la consolidation de la ligne reliant la capitale Française à Dakhla. Cette ligne directe à partir de Paris, pérennisera l’accessibilité de cette destination aux touristes français et européens et permettra de drainer une clientèle plus diversifiée étant donné que ce spot mondial de kitesurfers est également une destination offrant des produits famille et MICE", a indiqué M. Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, à l'issue de la signature de ce contrat avec Mme Nathalie Stubler, PDG de Transavia France.