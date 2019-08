L'Envoyée de l'UA pour la Jeunesse salue un projet marocain de sensibilisation sur l'Agenda africain de développement

L'Envoyée de l'Union Africaine (UA) pour la Jeunesse, Mme Aya Chebbi, a salué le projet marocain de jeunes "l'Académie 2063" lancé par l'organisation marocaine "Atlas pour Développement".



Le projet a été lancé sous deux thèmes, le premier marocain "Design Morocco 2030 for a better Africa 2063" et le deuxième africain des jeunes "Let's Shake Things Up", ce dernier ayant été lancé par l'Envoyée de l'UA dans le cadre de sa mission, indique un communiqué de l'Organisation marocaine.



Ce projet est un programme visant à sensibiliser sur l'Agenda africain de développement et à placer la jeunesse au centre des débats relatifs au développement durable du continent.



Ainsi, Mme Chebbi, qui effectue une visite dans le Royaume, s'est félicitée du projet "L'Académie 2063" et de ses performances au Maroc, appelant à en faire un projet régional des jeunes dans les pays de l'Afrique du Nord et même un projet continental.



Elle a, dans ce contexte, exprimé son soutien à cette initiative "distinguée au niveau de l'Afrique" et au projet "Africa My Home" conduit par Mme Karima Rhanem, présidente du Centre International de Diplomatie.



Mme Chebbi, qui a tenu plusieurs rencontres à Rabat, notamment avec les responsables de l'organisation "Atlas pour Développement" et du Centre International De Diplomatie, a mis l'accent sur l'importance de faire du Maroc une tribune de mobilisation des jeunes de l'Afrique du Nord, selon la même source.