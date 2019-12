L'Egypte veut élargir les perspectives de coopération avec le Maroc

La commission des affaires arabes du Parlement égyptien a recommandé la nécessité d'oeuvrer pour le renforcement et la promotion des perspectives de coopération avec le Maroc dans divers domaines, notamment culturel et économique.



Lors de sa réunion lundi consacrée à la discussion des relations égypto-marocaines, la commission parlementaire a mis l'accent sur l'importance d'activer la coopération culturelle entre les deux pays, à travers la promotion des activités culturelles de part et d'autre.



Les membres de la commission ont, par ailleurs, salué la coopération entre les deux pays au niveau du continent africain et aussi la coordination diplomatique aux Nations Unies, soulignant la nécessité de traduire ces relations fraternelles en davantage de coopération dans les domaines économique et commercial entre les deux pays.



Ils ont aussi appelé à la nécessité d'activer les différents comités techniques bilatéraux pour accroître le volume de la coopération commerciale et économique, notant l'importance de signer de nouveaux accords avec le Maroc, notamment dans le domaine de la pêche maritime.