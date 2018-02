L'Assemblée nationale du Bénin favorable à la demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO (Président)

L'Assemblée nationale (Parlement) du Bénin est favorable à la demande du Maroc d'intégrer la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a affirmé, lundi à Rabat, son président, Adrien Houngbedji.



''Tout comme le gouvernement (béninois) l'a fait, nous (parlement du Bénin) accueillons de manière favorable la volonté exprimée par le Maroc d'intégrer la CEDEAO'', a indiqué M. Houngbedji dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.



''Le Maroc a exprimé une volonté structurée qui prouve que le Royaume a toutes les raisons de vouloir intégrer l'espace CEDEAO", a dit le président du parlement béninois, relevant que le Maroc est "un pays africain et un pays de l'Afrique de l'Ouest qui développe une politique d’investissement en Afrique de l’Ouest".



''Cette politique mériterait d’être mieux reçue et mieux accompagnée", a estimé M. Houngbedji.



Selon le président de l'Assemblée nationale du Bénin, pays membre de la CEDEAO, les échanges avec M. Bourita, ont porté sur ''le sujet central'' de la volonté exprimée par le Maroc d'adhérer à la CEDEAO.



Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la visite officielle d'une délégation du Parlement béninois à la Chambre des Représentants du Maroc, a-t-il dit.