L’Arabie saoudite réitère son soutien permanent à l’intégrité territoriale du Maroc

Lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, M. Al Ghariri a mis l’accent sur la solidité des relations entre les dirigeants et les peuples des deux pays frères, les qualifiant de “stratégiques et profondément enracinées”.



De même, le diplomate a salué le progrès que connait le Maroc ces dernières années, sous la conduite du Roi Mohammed VI, mettant en exergue le développement urbain et les chantiers réalisés dans le domaine des infrastructures et des transports, en particulier.



Le secteur touristique est en plein expansion au Maroc, a-t-il relevé, mettant en avant l’importance d’encourager l’échange touristique entre les deux pays.



Pour sa part, M. El Malki s’est félicité de la profondeur des relations bilatérales historiques, saluant la position constante du Royaume d’Arabie Saoudite en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et sa solidarité avec le Royaume.



Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a exprimé sa volonté de consolider les relations de coopération avec le Conseil de la Choura du Royaume d’Arabie Saoudite, adressant une invitation au président de cette institution pour effectuer une visite de travail au Maroc, en vue d’examiner les moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines.