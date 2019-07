L'Arabie Saoudite et les États-Unis entament des manœuvres militaires au nord du Royaume

L'Arabie Saoudite et les États-Unis ont entamé, dimanche, des manœuvres militaires conjointes au nord du Royaume, selon un communiqué du ministère de la défense.



Ces manœuvres conjointes sont organisées au centre principal des exercices dans la base militaire "Roi Khalid", situé dans la zone nord, a indiqué la même source, notant que "ces exercices militaires visent à renforcer la coordination des actions, la coopération militaire entre les deux pays et l'échange des expériences, comme elles entendent hisser le niveau de préparation au combat pour faire face aux défis régionaux".



Les exercices militaires, qui réunissent les forces terrestres saoudiennes et leurs homologues américaines, se dérouleront durant deux semaines.