L'Algérie parmi les grands champions du désastre intégral (presse)

"Nous voilà en 2018 et Bouteflika est toujours là, pas encore rassasié de pouvoir et de vengeance après quatre mandats, deux fastueux passés à envahir le monde, et deux à se soigner en France sur le dos du contribuable, et bien décidé à s'en accorder un cinquième", relève l'hebdomdaire "Valeurs actuelles" dans ce numéro consacré essentiellement à la situation en Algérie.



"Il a 80 ans, il est impotent, mais le docteur François Hollande, qui l'a examiné en 2015, lui a trouvé une grande "alacrité" et le docteur Jean-Yves Le Drian, qui l'a examiné le 6 décembre dernier, à l'occasion de la visite éclair de Macron à Alger, l'a trouvé "intellectuellement apte à gouverner", ironise le magazine, avant d'ajouter qu'"Avec de tels témoignages, les Algériens devraient se rassurer et cesser de parler de leur président comme d'un vieux fantôme qui hante un pays en ruine; Bouteflika est vivant, il a toute sa tête, il parle, il bouge la main, on ne la lui fait pas."



Pour "Valeurs actuelles", les Algériens devront oublier, que sous le règne de Bouteflika, l'Algérie a battu des records mondiaux dans plusieurs domaines sensibles: la fraude électorale, la corruption au sommet de l'Etat, la fuite des cadres et des capitaux, le suicide des jeunes filles, le viol, la déperdition scolaire, le kidnapping, l'émigration clandestine, les grands trafics, les décès inexpliqués dans les prisons, les commissariats, les règlements de compte...



"Dans les rapports annuels des ONG, tient son rang dans le peloton de queue, parmi les grands champions du désastre intégral, le Zimbabwe, la Corée du Nord, la Libye, l'Erythrée, la somalie", poursuit l'hebdomadaire.



Selon un spécialiste de l'Algérie au quai d'Orsay, cité par "Valeurs actuelles", les Algériens "étouffent sous ce régime postmarxiste sans perestroïka."



"Au bord de la faillite, le pays pourrait sombrer bientôt dans le chaos, ce qui provoquerait des vagues migratoires inédites auxquelles la France n'est pas préparée", s'alarme l’hebdomadaire pour qui "intellectuels, diplomates, membres des services de renseignements, tous les experts de la question algérienne le disent: le pays entrera dans une forte zone de turbulences".



Pour l'Elysée, poursuit l'hebdomadaire, "on craint désormais le pire si l'Algérie explose, la France sera la première touchée."



L'hebdomadaire note également que l'effondrement de l'Algérie pourrait donner une Libye bis, "bien plus dangereuse pour la France" du fait des liens particuliers qui unissent les deux pays;