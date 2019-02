Kim Jong Un au Vietnam pour son 2e sommet avec Trump

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un est arrivé mardi à la gare de Dong Dang, dans la province de Lang Son, frontalière avec la Chine.



Le dirigeant nord-coréen a été accueilli par plusieurs responsables vietnamiens, notamment le porte-parole du gouvernement, Mai Tien Dung.



M. Kim rejoindra la capitale vietnamienne, Hanoï, où il devrait effectuer une visite officielle avant son 2e sommet, les 27 et 28 février, avec le président américain, Donald Trump qui devrait atterrir mardi soir à l'aéroport international de Noi Bai.



M. Trump devrait avoir, mercredi, des entretiens avec son homologue vietnamien, Nguyen Phu Trong.



Un premier sommet a réuni MM. Trump et Kim, en juin dernier à Singapour, mais n'a pas débouché sur des engagements concrets concernant la dénucléarisation de la péninsule coréenne.



M. Kim devrait profiter de son séjour pour visiter deux provinces et tirer les leçons du modèle économique vietnamien, un régime communiste autoritaire cité en exemple par Washington pour son redressement économique d'après guerre.