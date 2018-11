Journée d’étude à Rabat sur "Les soldats marocains durant la 1ère Guerre mondiale"

Cette rencontre, qui se tiendra au Cercle Mess Officiers de Rabat, est organisée à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918, pour rendre hommage à l’engagement des soldats marocains aux côtés de la France et de ses Alliés pendant la Grande Guerre et pour marquer l’effort de guerre consenti par le Maroc dans ce conflit, indique l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.



La participation du Royaume traduisait dans les faits son engagement pour la défense des idéaux universels de la liberté et de la solidarité contre l’oppression et l’injustice, ajoute la même source dans un communiqué.



Le Roi Mohammed VI a souligné qu’il ne s’agissait pas "d’un choix de circonstance, mais de l’expression, à partir d’une position de principe, d’une volonté ancrée dans l’histoire du Royaume, reposant sur les valeurs impérissables que nous avons toujours partagées avec le monde libre: la fidélité à l’amitié et à la parole donnée, la défense résolue de la liberté et des droits fondamentaux de l’homme, le courage et le sens de sacrifice" (Extrait du Discours du Trône, 2015), précise l'Etat-Major Général des FAR.



Cette rencontre comptera parmi les participants marocains et français, outre les délégations officielles, des hauts fonctionnaires, des diplomates et d’autres personnalités civiles et militaires.



Afin de réaffirmer le devoir de mémoire, notamment auprès des jeunes générations, d’éminents professeurs universitaires aborderont plusieurs thématiques liées à la contribution du Royaume du Maroc à l’effort de guerre de la France et de ses Alliés et évoqueront les sacrifices de milliers de soldats marocains tombés lors de la Grande Guerre aux côtés de leurs frères d’armes français pour le triomphe de la justice et du droit.



Parallèlement à cette journée d’étude, une exposition photographique sous le thème "Les soldats marocains durant la 1ère Guerre mondiale: une histoire partagée" sera présentée, conclut le communiqué.