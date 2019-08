Jeux africains-2019/Triathlon : L’Égyptienne Basmla El Salamoney remporte la médaille d'or

L’Égyptienne s'est adjugée la première place en franchissant la ligne d'arrivée en 1h07min34sec. Elle a ainsi devancé Laurenne Elizabeth Brown du Zimbabwe, auteure d'un chrono de 1h07min52sec.



La médaille de bronze est revenue à Andie Leigh Kuipers également du Zimbabwe à la faveur d'un chrono de 1h08min57sec.



Côté marocain, Karima Kanoun a terminé à la 8è place de la course enregistrant un chrono de 1h15min31sec devant Samia M'safer, douzième (1h19min55sec), et Oumaima El Atrassi, treizième (1h24min20sec).



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux Africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.