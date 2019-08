Jeux africains 2019 (Lutte libre dames 50 Kg): La Nigériane Genesis décroche la médaille d'or

La Nigériane Mercy Miesinnei Genesis a réussi à décrocher la médaille d'or de la lutte libre de la catégorie des 50 kg, jeudi au complexe sportif OCP à El Jadida, dans le cadre des Jeux africains 2019 qui se tiennent dans le Royaume jusqu'au 31 août.



Genesis a occupé la plus haute marche du podium après avoir battu en finale la Tunisienne Hamdi Sarra sur un résultat de 4 à 0. Par ailleurs, l'Ivoirienne Yapi N'de Caroline et l’Égyptienne Ahmed Hala se sont imposées respectivement face à la Sénégalaise Sambou Nahamy et l'Algérienne Doudou Ibtissem, lors des 3-5 finale de la même catégorie.