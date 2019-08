Jeux Africains 2019/Tir Sportif : Le duo marocain remporte la médaille d'argent de la catégorie "trap mixed team"

Le duo égyptien Kamar Ahmed et Ashmawy Maggy s'est adjugé la médaille d'or avec un score de 144, devant le duo marocain qui a remporté l'argent (138+2). Tandis que le duo égyptien Zaher Ahmed et Khairallah Suzan a terminé sur la troisième marche du podium avec un score de 138+1.



Dans une déclaration à la MAP à l'issue de la compétition, Haj Ali Younes a indiqué que le niveau de la compétition était assez relevé, d'autant que deux des athlètes égyptiens qui ont terminé sur le podium sont très expérimentés et ont déjà étaient sélectionnés pour les Jeux Olympiques de 2020.



Pour sa part, Marirhi yasmine a relevé que l'équipe marocaine prépare cette compétition depuis un peu plus d'un an, notant que ces Jeux permettent à l'équipe marocaine de préparer les championnats d'Afrique prévus dans deux mois.



Les autres représentants du Royaume durant cette épreuve, le duo Mesfioui Yasmina et Mouqtadir Redouane, ont terminé au pied du podium avec un score de 32.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux Africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.