Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français en 2018

Goldman (35,3 %) confirme ainsi la place qu’il occupe dans le cœur des Français à laquelle le dernier sondage l’avait déjà portée il y a un an.



Omar Sy (32,5%) vient en deuxième position avant Dany Boon (25,7 %), qui accède à la troisième place après avoir été classé quatrième l’année dernière.



Dany Boon est suivi de près du jeune footballeur du PSG Kylian Mbappé (24,5 %) et de l’astronaute Thomas Pesquet (24,5 %), ressort-il de ce sondage en ligne auquel ont participé 1.004 personnes âgées de 18 ans et plus.



La grande figure du football français, Zinédine Zidane (non classé l’an dernier), vient, lui, en sixième position avec 22 %.



Chez les femmes, Goldmann, Omar Sy et le rappeur et chanteur Soprano arrivent avant Dany Boon dans le Top 10 des personnalités préférées des Français.



Les messieurs, eux, classent Zidane, troisième, derrière Goldman et Sy, avant Mbappé, quatrième.



Aucune femme n’apparaît dans le top 10 du classement auquel a donné lieu le sondage. La meilleure note revient en effet à l’humoriste Muriel Robin, qui s’est distinguée par son combat contre les violences faites aux femmes, qui n’intègre que la 38ème place.