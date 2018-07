Jean-François Girault : Amitié, confiance et ambition, l'alliage inaltérable de la relation entre la France et le Maroc

Pour sa part, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, s’est réjoui du caractère exceptionnel et unique des relations liant le Maroc et la France, marquées du sceau de l’amitié, des valeurs partagées et des intérêts communs, faisant valoir que le partenariat stratégique entre les deux pays a gagné, avec le temps, en profondeur et en intensité.



La singularité de la relation Maroc-France se manifeste aussi dans le rapprochement des visions au sujet de nombreuses questions et de défis régionaux et internationaux, a-t-il dit, citant à ce titre la collaboration exemplaire dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, des changements climatiques ainsi que de la gestion des flux migratoires.



Le Chef du gouvernement s’est également félicité de la dimension humaine de la relation entre le Maroc et la France, signalant que l’importance de la communauté marocaine en France, et vice versa, et leur intégration réussie dans les deux sociétés respectives, contribue au raffermissement de ces liens basés sur les valeurs d’ouverture et de tolérance.



Rappelant que l’Afrique a été érigée en axe prioritaire dans relations franco-marocaines, et que les deux pays partagent la même vision concernant la stabilité, la sécurité et le développement durable du continent", M. El Othmani a noté que leur action commune en Afrique peut également servir de catalyseur pour une coopération Afrique-Europe, à même de contribuer au relèvement des nombreux défis communs.



Cette réception s'est déroulée en présence de hauts responsables gouvernementaux, de représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, de la communauté française établie au Maroc, et de représentants de la société civile.