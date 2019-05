Javier Bardem et Charlotte Gainsbourg déclarent ouvert le 72e festival de Cannes

Les acteurs Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem ont ouvert mardi soir le 72e Festival de Cannes, riche en stars et en grands noms du cinéma, de Tarantino à Almodovar ou encore Terrence Malick.



Le duo glamour a fait son annonce en français et en espagnol. "C'est fait", a lancé l'acteur espagnol, avant le début de la projection du premier film en compétition, "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch, réunissant Bill Murray, Tilda Swinton, Selena Gomez et Adam Driver.