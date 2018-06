Japon : une attaque au couteau à bord d'un TGV fait 1 mort et 2 blessés

Une attaque au couteau à bord d’un TGV (bullet train) près de Tokyo a fait un mort et deux blessés, selon les autorités.



La police a déclaré avoir arrêté un suspect, Ichiro Kojima, après que le train eut fait un arrêt imprévu samedi soir à la gare d'Odawara à la suite d'un appel d'urgence. Le train se dirigeait vers Osaka depuis Tokyo.



Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux de l’incident, ils ont découvert le suspect au-dessus d’un homme couché inconscient sur le sol avec un couteau coincé dans sa cuisse. La victime a également été poignardée dans le cou et a ensuite été déclarée morte.



La police a déclaré que deux femmes dans la vingtaine avaient été blessées, mais leur état de santé ne suscitait aucune inquiétude sur leur vie.



Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce crime.



Le Japon est l'un des pays les plus sûrs au monde. La criminalité y est proche du zéro absolu et les meurtres par armes à feu sont pratiquement inexistants.



En 2014, le nombre de personnes mortes par balle s’élevait à 6 dans au Japon, contre 33.599 aux Etats-Unis par exemple.