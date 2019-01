Ivanka Trump bientôt à la tête de la Banque mondiale ?

Qui pour remplacer Jim Yong Kim à la tête de la Banque mondiale ? Des noms commencent à circuler, parmi lesquels celui d'Ivanka Trump, fille du président des États-Unis et conseillère à la Maison-Blanche, a rapporté vendredi le Financial Times. D'autres personnalités de renom sont citées par le quotidien économique, qui ne dévoile pour autant pas ses sources : Nikki Haley, ex-ambassadrice américaine à l'ONU, Mark Green, président de l'agence américaine de développement international (Unsaid), ou encore David Malpass, l'un des hauts responsables du département américain du Trésor.



Face à ces informations, une porte-parole du Trésor américain a fait savoir à l'Agence France-Presse qu'« [ils] n'all[aient] pas faire de commentaires sur les candidats potentiels ». « Le Trésor a reçu un nombre important de recommandations pour de bons candidats », a-t-elle ajouté. « Nous commençons le processus interne de passage en revue [de ces candidats] en vue de la nomination [d'un candidat de nationalité] américaine. Nous sommes impatients de travailler avec les gouverneurs [de la Banque mondiale] pour sélectionner un nouveau dirigeant », a-t-elle ajouté.



Ivanka Trump, impliquée auprès de la Banque mondiale



Jim Yong Kim, 59 ans, qui a présidé la Banque mondiale pendant six ans, avait annoncé lundi sa démission surprise, effective le 1er février, pour rejoindre le fonds d'investissement Global Infrastructure Partners, spécialisé dans le financement des infrastructures. Un Américain est habituellement nommé à la tête de la Banque mondiale tandis que la direction du Fonds monétaire international (FMI) est généralement confiée à un Européen, selon une règle non écrite. Mais ce partage des rôles est désormais fortement contesté par les pays émergents.



Ivanka Trump s'était directement impliquée en 2017 dans le lancement d'un fonds par la Banque mondiale pour favoriser la création d'entreprises par des femmes dans les pays en voie de développement. Cette initiative est baptisée « Women Entrepreneurs Finance Initiative » (We-Fi). Les candidats à la présidence de la Banque mondiale devront soumettre leur dossier entre le 7 février et le 14 mars, avait annoncé l'institution, précisant que la nomination de son nouveau dirigeant ou de sa future dirigeante interviendrait avant les réunions de printemps qui se tiennent la semaine du 8 avril. La Banque a en outre affirmé qu'elle s'engageait à assurer « un processus de sélection transparent, ouvert et basé sur le mérite ». Elle entend ainsi publier avant le vote la liste des trois candidats retenus, avec leur accord.