Isabelle Balkany hospitalisée après une tentative de suicide

Isabelle Balkany, première adjointe du maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, a été hospitalisée mercredi soir après une tentative de suicide à son domicile de Giverny (Eure), a indiqué jeudi une source proche du dossier.



"Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide en absorbant des médicaments (mercredi) soir, un peu après 20H00", a indiqué cette source, confirmant une information du Parisien.



"Elle dort, elle est à l'hôpital, elle récupère. Elle va avoir du mal à s'en remettre", a pour sa part déclaré son mari Patrick Balkany sur RTL. "Elle était parfois extrêmement touchée par les propos tenus par certains", a ajouté le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).



Le procès du couple pour corruption, prise illégale d'intérêts et blanchiment de fraude fiscale, doit débuter le 13 mai à Paris. Isabelle et Patrick Balkany sont poursuivis en compagnie de quatre autres personnes, dont leur fils.



Dans un long billet Facebook publié mercredi soir, Isabelle Balkany avait fait part de sa lassitude, répétant à plusieurs reprises "je suis fatiguée".



"Je suis fatiguée que tout ce que j'ai pu, tout ce que nous avons pu, accomplir pendant tant d'années, (...) soit à jamais effacé par l'encre indélébile d'une instruction exclusivement à charge", a-t-elle publié, en référence au prochain procès du couple.



"Je suis fatiguée de voir en souffrir l'homme de ma vie, que j'aime et que j'admire pour tout ce qu'il a réalisé", a-t-elle également écrit avant de conclure: "comme c'est la fête du travail, je vais en profiter pour faire une grosse sieste".



Contacté, l'avocat d'Isabelle Balkany Me Pierre-Olivier Sur n'a pas souhaité faire de commentaire ni indiquer s'il allait solliciter un report de l'audience.