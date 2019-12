Irak : le Premier ministre dit qu'il va présenter sa démission au Parlement

Le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi a annoncé vendredi qu'il allait présenter sa démission au Parlement, quelques heures après que la plus haute autorité chiite du pays a appelé ce dernier à lui retirer sa confiance.



Aussitôt, sur la place Tahrir de Bagdad, épicentre de la contestation qui réclame depuis deux mois la refonte du système et le renouvellement d'une classe politique jugée corrompue et incompétente, la foule a explosé de joie, a constaté un correspondant de l'AFP.