International "Marrakech Air Show" 2018 : 50.000 visiteurs attendus

De son côté, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, a signalé que cette manifestation internationale joue un rôle important dans la mise en avant du développement exponentiel de l'industrie aéronautique, notamment l'aviation civile, qui a connu un bond significatif depuis la première édition du salon organisée en 2008 dans la foulée de la signature de l'open sky avec l'Union européenne.



A son tour, le directeur du salon, Gael Pineau, s'est félicité de l’ampleur et de l'importance que ce salon ne cesse de gagner au fil des ans, soulignant que cet événement se distingue par le fait qu'il englobe l'aviation et civile et militaire. "L'aviation militaire, qui exige de la très haute technologie, est aujourd’hui, pour l'industrie aéronautique, ce que la formule 1 pour l'automobile, a-t-il estimé.



Concernant le déroulé du salon, M. Pineau a indiqué que les trois premières journées seront consacrées à la partie professionnelle avec la présence des plus grands constructeurs mondiaux, alors que la dernière journée sera ouverte au public dans le cadre de la vulgarisation de l’aéronautique pour les visiteurs. Le salon est conçu autour de trois axes principaux : la présentations d’aéronefs, les stands des exposants et une plateforme b2b, outre des conférences pointues, a expliqué M. Pineau, pour qui le symposium des Chefs d’États-majors des Armées de l'air africains est une valeur ajoutée énorme qui fait la particularité du Marrakech Air Show.



La 6ème édition de Marrakech Air Show 2018 est organisée du 24 au 27 octobre, en partenariat avec l'Administration de la défense nationale et le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique avec le soutien de des Forces Royales Air, de l'Office national des aéroports et du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales.



Le symposium des Chefs d’États-majors des Armées de l'air africains, organisé par le commandement de l'Armée de l'Air américaine en Europe et en Afrique, avec le soutien des Forces Royales Air, est articulé autour de thématiques en rapport avec le défis sécuritaires régionaux, le développement des échanges bilatéraux et la promotion de la coopération multilatérale.



Il verra la participation d'une centaine de hauts responsables militaires des forces aériennes représentant une quarantaine de pays africains.