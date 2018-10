Inondations dans l'Aude : au moins 11 morts et 2 disparus

Au moins onze personnes ont perdu la vie dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre à la suite de pluies violentes et de graves inondations dans le sud de la France, où localement la crue a atteint un niveau sans précédent depuis 1891, provoquant aussi des dégâts impressionnants. Selon le dernier bilan de la préfecture établi peu après 21 heures, cet « épisode méditerranéen de type cévenol » a fait au moins 11 morts : 6 à Trèbes, 2 à Villegailhenc, 1 à Villardonnel, 1 à Villalier et 1 à Carcassonne. Il y a en outre huit blessés graves et deux personnes disparues. Il s'agit d'intempéries parmi les plus meurtrières depuis une dizaine d'années. L'alerte orange a été levée à 22 heures par Météo-France pour les départements de l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et l'Aveyron, mais l'Aude reste en vigilance rouge.



En l'espace de cinq heures, « entre 160 et 180 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne », selon le préfet de l'Aude, Alain Thirion. Mais des débordements sont encore prévus dans les heures à venir et des évacuations étaient en cours en début de soirée près de Narbonne. Un millier d'habitants de la commune de Pezens, dans l'Aude, ont été évacués lundi matin à titre préventif en raison de risques de débordement d'un barrage, a indiqué à l'Agence France-Presse la sécurité civile. L'évacuation du reste de cette commune de quelque 1 500 habitants, située dans le nord-ouest de la ville de Carcassonne, a été suspendue, a-t-elle ajouté.



Alors que certains se sont plaints d'avoir été mal informés de l'intensité à venir des orages, le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est rendu sur place, a estimé que cet épisode météorologique était « par lui-même imprévisible », rappelant que « les spécialistes considéraient que la dépression allait circuler plus vite que ce qui s'est passé ». Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric de Lanouvelle, a évoqué « une fragilité » dans le système de vigilance de Météo-France « au niveau de la vigilance orange, qui est très souvent utilisée et, quand il y a un vrai problème, dont les gens ne tiennent plus compte ».



Emmanuel Macron a exprimé « l'émotion et la solidarité de toute la nation à l'endroit de nos compatriotes victimes des inondations dans l'Aude, et de leurs familles », à l'occasion d'une conférence de presse avec le président sud-coréen Moon Jae-in. « L'ensemble des services de secours sont mobilisés de manière exemplaire et je les en remercie », a ajouté M. Macron. Le président a demandé au Premier ministre Édouard Philippe de se rendre sur place, alors que l'Élysée a repoussé l'annonce du remaniement gouvernemental en raison de ces inondations qui ont fait au moins 11 morts.



Sur place, le Premier ministre ÉdouardPhilippe a annoncé que le gouvernement allait mettre en œuvre la « procédure de catastrophe naturelle accélérée » dans l'Aude. « Nous avons pris contact avec la Fédération française des sociétés d'assurance et nous lui avons indiqué combien il était nécessaire que les indemnisations des particuliers puissent être les plus rapides possible », a ajouté le chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur par intérim.



Dans cette région de Carcassonne, les champs sont complètement inondés, plusieurs chaussées détruites ou impraticables avec des arbres tombés sur les routes. Des torrents d'eau boueuse enjambent la chaussée, les cours d'eau débordent. Des véhicules ont été emportés par les flots. Le bilan « est provisoire et, au fur et à mesure des reconnaissances qui interviendront dans l'intervention des secours, il est possible qu'il s'avère plus grave », a déclaré le Premier ministre français, Édouard Philippe, avant l'annonce du nouveau bilan de 13 morts. Édouard Philippe est attendu sur place dans l'après-midi avec le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Le président Emmanuel Macron se rendra dans l'Aude « dès que possible », a annoncé la présidence.