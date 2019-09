Inondations au Maroc : Le corps d'une personne portée disparue retrouvé

Le corps d'une personne portée disparue suite aux fortes pluies et inondations ayant frappé récemment la province de Taroudant a été retrouvé, lundi, à 20 kilomètres du lieu de l'incident, apprend-on auprès des autorités locales.



Le corps a été retrouvé au niveau de Oued Tlat au douar Ifrni situé à 20 kms du lieu de l'incident, et ce suite aux opérations de recherches menées depuis mercredi 28 août 2019 par les autorités: éléments de la Gendarmerie Royale, forces auxiliaires, protection civile, agents d'autorité, élus, et société civile, précise-t-on de même source.



La dépouille sera transférée à la morgue de l'hôpital régional à Agadir pour autopsie et identification du défunt, et ce sous la supervision du parquet compétent.