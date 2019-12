Indonésie: Près de 30.000 porcs périssent de la peste porcine

Une épizootie de peste porcine a tué plus de 27.000 porcs en Indonésie et menace des milliers d'autres, relèvent des autorités responsables de la santé animale dans le pays.



Depuis trois mois, des milliers de porcs sont morts dans la province de Sumatra du Nord et le rythme des décès augmente, selon la même source.



"Chaque jour, entre 1.000 et 2.000 porcs meurent. C'est un chiffre important", a déclaré vendredi M. Agustia, chef des services vétérinaires à Medan, capitale de la province.



Il a toutefois précisé que le bilan actuel ne représentait qu'une petite proportion du 1,2 million de porcs élevés dans la province, une partie de ce pays majoritairement musulman où vivent de nombreux chrétiens avec souvent du porc au menu.



Le mois dernier, les carcasses de plus d'un millier de porcs térrassés par la peste porcine ont été récupérées dans les cours d'eau de la province où elles avaient été abandonnées puis enterrées. La police recherche ceux qui ont jeté les carcasses dans la nature.



Des tests préliminaires ont montré que les animaux étaient infectés par la peste porcine classique mais d'autres examens sont en cours pour détecter une éventuelle infection avec la peste porcine africaine. Aucune de ces deux maladies ne présente de risque pour les humains, selon les experts.



En 2017, une épizootie de peste porcine avait frappé la province indonésienne de Nusa Tenggara Orientale, tuant plus de 10.000 porcs et infligeant de lourdes pertes financières aux éleveurs locaux.