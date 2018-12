Indonésie: Le Tsunami "volcanique" fait près de 430 morts et 1500 blessés (BNPT)

Quelque 429 personnes ont péri et 1.485 sont blessées après le tsunami meurtrier qui a secoué samedi dernier les rives du détroit de la Sonde en Indonésie, a relevé mardi le Chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. La catastrophe naturelle a également fait 154 portés disparus, a indiqué M. Nugroho, précisant que 16.082 personnes ont du quitter leurs habitats pour se mettre à l'abri le plus loin possibles des rives maritimes.



Les autorités indonésiennes livrent une course contre la montre pour retrouver des survivants du tsunami qui peuvent être toujours coincés depuis samedi sous les décombres, en mobilisant des équipes de recherche et de sauvetage dans les cinq principales zones touchées.



Des denrées alimentaires ont été distribuées aux personnes évacuées dont les habitats et logements ont été impactés par le tsunami, selon les autorités indonésiennes, qui précisent que l'ensemble des mesures ont été prises pour garantir un moyen de subsistance immédiat aux sinistrés.



Aucune personne de nationalité étrangère n'a été signalée jusqu'à présent parmi les victimes du tsunami. La vague, qui a secoué un site touristique populaire de la côte ouest de Java, a traîné sur la plage de Carita des arbres qui ont été déracinés et des milliers de débris, selon des images et vidéos télévisées.



Quelque 556 maisons, 9 hôtels et 350 navires ont été endommagés lors du tsunami volcanique, selon un bilan provisoire des dégâts matériels. En 2004, un tsunami consécutif à un séisme de 9,3 au large de Sumatra avait tué 220.000 personnes sur les côtes de l'océan Indien, dont 168.000 en Indonésie.