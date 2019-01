Inde: La grippe porcine tue près de 170 personnes en janvier 2019

Près de 170 personnes sont mortes du virus H1N1 de la grippe porcine en Inde en janvier 2019, selon un rapport officiel publié mercredi par le gouvernement indien.



"La grippe porcine a coûté la vie à 169 personnes en Inde cette année, Rajasthan arrivant en tête des régions touchées par le virus", indique le rapport qui a suscité des inquiétudes parmi les autorités de santé sur la propagation rapide de la maladie saisonnière.



Selon les données publiées par le gouvernement, 4.571 personnes ont été testées positives jusqu'à dimanche dernier.



Rajasthan figure en tête des États touchés avec 76 morts et 1.976 cas d'infection par le virus H1N1, suivi de Gujarat avec 24 décès et 600 cas, a déclaré un porte-parole du département de la santé de Rajasthan.



La capitale indienne Delhi a fait état de 18 décès et de 532 cas d'infection par le virus, selon le rapport.



Le ministère indien de la Santé a tenu une réunion avec les responsables de la santé des États touchés par le virus et leur a demandé de renforcer leur surveillance pour une détection précoce. Il leur a également demandé de réserver des lits dans les hôpitaux pour traiter les cas graves.



Le temps froid, propice à la multiplication virale, a aggravé l'épidémie en Inde en ce mois de janvier.