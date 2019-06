Inauguration à Brasilia de l’exposition "Brésil-Maroc: une amitié plus que centenaire"

Une exposition intitulée "Brésil-Maroc: une amitié plus que centenaire" a été inaugurée, jeudi à Brasilia, à l’occasion de la visite officielle au Brésil du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.



Organisée à l’initiative de l’Ambassade du Maroc au Brésil et de la présidence du Sénat fédéral, cette exposition met en avant les points de rapprochement historique entre les deux pays à travers plusieurs thématiques principales, à savoir "les relations diplomatiques au 19ème siècle", "La migration des juifs marocains au Brésil", "Les relations diplomatiques, culturelles et économiques depuis les années 60" et "La création artistique en tant que vecteur de relations binationales".



L’exposition, organisée à la Chambre haute du Congrès brésilien, propose de revisiter des décennies d’histoire commune riche, tissée par des flux humains et un héritage culturel précieux à travers une sélection de photos, de documents d’archives et de manuscrits.



Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration de cette exposition, M. Bourita s’est dit ravi de "faire partie de cette histoire commune", en relevant que les relations entre le Maroc et le Brésil revêtent "un caractère particulier".



A cette occasion, le ministre a donné un aperçu du cheminement d’une relation diplomatique riche qui a commencé en 1860 avec l’histoire insolite du naufrage d’un navire brésilien du nom de "Dona Isabell" au large de la ville de Tanger et du courage des habitants qui se sont précipités pour porter secours à l'équipage et repêcher la cargaison.



Cet acte de bravoure, hautement salué par l’empereur brésilien Don Pedro II, a donné lieu à l’installation du premier Consulat du Brésil à Tanger.



M. Bourita a également mis en relief la dynamique impulsée par la visite de SM le Roi Mohammed VI au Brésil, en 2004, aux relations entre les deux pays amis, qui n’ont cessé de connaître un développement remarquable à plusieurs niveaux.



"Nous réaffirmons notre ferme détermination à élargir la coopération entre nos deux pays, dans tous les domaines, en vue d'une exploitation optimale des énormes potentialités qu'ils recèlent", a déclaré le ministre, en reprenant un extrait du Discours prononcé par le Roi Mohammed VI à l’occasion de Sa visite au Brésil.



De son côté, le sénateur Carlos Viana, deuxième vice-président du groupe d'amitié parlementaire Brésil-Maroc, a souligné les nombreuses affinités que partagent les deux pays, lesquelles se traduisent par une diversité géographique et culturelle.



"Le Maroc est un pays que j'ai visité et que j'ai appris à admirer dès le premier jour", a-t-il souligné.



Même son de cloche chez le sénateur Chico Rodrigues, membre de la Commission des relations extérieures et de la défense nationale du Sénat et du groupe d'amitié parlementaire Brésil-Maroc, qui a souligné l’importance de telles expositions pour partager la richesse des relations historiques entre les deux pays avec le public.



La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil Adghoghi, de membres du corps diplomatique accrédité à Brasilia, de responsables brésiliens et de représentants des médias.



Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a effectué jeudi une visite officielle au Brésil, au cours de laquelle il a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables du pays sud-américain et signé sept accords de coopération couvrant divers domaines.