ISESCO: Vers la mise en place d'un musée virtuel des Ksours et Kasbahs du Maroc

L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) prévoit de mettre en place un musée virtuel des Ksours et Kasbahs du Maroc, dans le cadre des activités marquant la célébration de 2019 en tant qu'"Année du patrimoine dans le monde islamique".



Selon un communiqué de l'ISESCO, le programme prévu dans ce cadre porte, en tout, sur 37 activités visant la promotion, la protection, la numérisation et le recensement des monuments civilisationnels et du patrimoine islamique et l'activation de leur rôle dans le développement local, la restauration des manuscrits et la mise à niveau de l'artisanat et des musées.



Ces activités se dérouleront tout au long de 2019 au siège de l'ISESCO et dans plusieurs États membres, à savoir la Palestine, l’Irak, la Jordanie, la Tunisie, le Qatar, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, Brunei Darussalam, l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Kirghizistan, la Malaisie et l’Ouzbékistan.



Certaines de ces activités concernent le soutien d'établissements culturels d'Al Qods Al-Charif, dans le cadre de la célébration de la Ville sainte en tant que capitale de la culture islamique au titre de l'année 2019, notamment à travers la production d’un film documentaire sur l'artisanat palestinien, l'élaboration d'un guide des proverbes et contes populaires de la Palestine, une étude documentaire sur les bibliothèques maqdissies pillées en 1948 et l’organisation d’un atelier sur le patrimoine national palestinien et les moyens de le protéger.



Le programme comprend également l'organisation de treize sessions et ateliers nationaux et régionaux, l'achèvement de six études, la publication de trois ouvrages et le soutien de trois projets, ainsi que l'attribution du prix ISESCO et la célébration, en avril prochain, de la journée internationale des monuments et sites historiques.



L'année 2019 sera également marquée par l'organisation de la 11-ème Conférence islamique des ministres de la culture, du Forum international sur l'importance de la bonne gouvernance dans la préservation du patrimoine matériel en Tunisie, la 17-ème réunion du Conseil consultatif pour le développement culturel dans le monde islamique, la 8-ème réunion du Comité du patrimoine dans le monde islamique et la 10-ème réunion du Comité d'experts de l'ISESCO, ainsi que plusieurs autres activités au Burkina Faso et en Mauritanie pour la protection des manuscrits et musées.