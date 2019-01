Honduras: une nouvelle caravane de migrants s'apprête à prendre la route des États-Unis

Des anonymes ont annoncé sur les réseaux sociaux le départ de la "caravane de migrants le 15 janvier" en fixant pour point de rendez-vous la gare routière d'où étaient déjà partis 2.000 Honduriens le 13 octobre. D'autres caravanes de migrants avaient ensuite quitté le Salvador et le Guatemala, toujours avec comme objectif de franchir le territoire américain.



Selon l'ambassade du Honduras à Mexico, seuls 3% des quelque 2.500 migrants honduriens massés dans des refuges au Mexique ont une chance de pouvoir passer aux États Unis. Le ministère hondurien des affaires étrangères estime que 7.270 membres des caravanes sont rentrés au pays, alors que onze d'entre eux ont perdu la vie. L'immigration est à l'origine d'une grave crise politique aux États-Unis qui a causé le "shutdown" (fermeture d'administrations fédérales) le plus long de l'histoire, avec 24 jours.



Les discussions budgétaires entre le président républicain, qui réclame 5,7 milliards de dollars pour construire un mur de 3.200 km à la frontière avec le Mexique, et ses adversaires démocrates, fermement opposés au projet, sont dans l'impasse.