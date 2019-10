Hommage à l'archevêque de Rabat à l'occasion de son élévation au rang de Cardinal

Une cérémonie à l'initiative du Centre marocain pour la tolérance et le dialogue interreligieux s'est tenue, mercredi à Rabat, en hommage à l'archevêque du Diocèse de Rabat, Msg Cristobal Lopez Romero, à l'occasion de son élévation par le Pape François au rang de Cardinal.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette cérémonie, M. Lopez Romero a rappelé qu'il fait partie des 13 cardinaux nommés par le Pape François le 1er septembre dernier.



A travers cette nomination, "le Pape a eu l'intention de remercier SM le Roi Mohammed VI, que Dieu le garde, et le peuple marocain pour l’accueil qu'ils lui ont réservé lors de sa visite dans le Royaume en mars dernier", a-t-il indiqué. Il s'agit également pour le Souverain pontife de "saluer et de renfoncer le travail qui se fait au Maroc dans le domaine du dialogue interreligieux, notamment islamo-chrétien, d'autant que le Royaume propose au monde un Islam modéré, équilibré et ouvert", a souligné M. Lopez Romero.



"Je pense que le Pape a également voulu remercier le gouvernement marocain pour le travail effectué en matière de migration", a-t-il ajouté. Pour sa part, le président du Centre marocain pour la tolérance et le dialogue interreligieux, Mohamed Aabidou, a indiqué que cette cérémonie, organisée en partenariat avec des acteurs de la société civile, intervient en hommage à Msg Cristobal Lopez Romero pour sa nouvelle nomination, ainsi que pour "les efforts qu'il n'a eu cesse de déployer en faveur du dialogue interreligieux". "C'est également l'occasion de saluer les efforts déployés par le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi, pour la promotion des valeurs de paix et de tolérance partout dans le monde", a-t-il relevé.



Mgr Cristobal Lopez Romero, âgé de 77 ans, était depuis mars 2018 à la tête du Diocèse de Rabat. De 2003 à 2010, il a été Curé de la paroisse du Christ-Roi et directeur de l’école Don Bosco à Kénitra.



La visite historique du souverain pontife au Maroc a été marquée par la signature de l'Appel d'Al Qods, un document historique qui reflète incontestablement la position commune de tolérance religieuse et de liberté de culte dans la ville Sainte, en tant que patrimoine commun des adeptes des trois religions.