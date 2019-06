Hassan Alaoui: le Festival de Fès , un "symbole de l'interculturalité"

Pour M. Alaoui, "Cet évènement coïncide avec l'universalité du régne de SM le Roi Mohammed VI qui révèle un constat d'un règne glorieux et une vraie volonté d'aller de l'avant", a-t-il souligné.



Le coup d’envoi de cette 25-ème édition, placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, a été donné par une création originale intitulée ‘’Fès, mémoire du futur’’. Elle reflète la dimension sacrée et spirituelle de la médina de Fès, tout en valorisant les traditions authentiques du Maroc et de ses liens avec plusieurs pays du monde.



La programmation musicale rassemblera plus de trente pays. Plusieurs moments forts marqueront cette édition : Le World Youth Orchestra symbole de paix et de dialogue avec l’ensemble andalou de Fès, Sami Yousuf un des plus grands chanteurs soufis, la grande nuit du Flamenco avec José Merce et Tomatito, le groupe Gospel Choir, Marcel Khalifa, Youssou Ndour, l’ensemble Soufie des femmes du Sénégal, les chants et danses rituels des femmes de Cuba, l’art du Muwashah d’Alep et les chants sacrés de Perse, l’ensemble soufie Areej du Sultanat d’Oman et la troupe Bahariyya d’Azerbaïdjan.