Guterres et Pompeo discutent à New York de la situation au Yémen et au Venezuela

MM. Guterres et Pompeo "ont discuté de la situation au Yémen, en particulier de la mise en œuvre de l'Accord de Stockholm et de l'importance pour les parties de commencer la phase 1 du redéploiement de Hodeïda. Ils ont également discuté de la situation au Venezuela et dans la région", a précisé le porte-parole du chef de l'ONU, dans un communiqué.



Le weekend-dernier, le gouvernement yéménite et les rebelles houthistes sont parvenus à un accord sur la première phase du redéploiement de combattants hors de la ville portuaire de Hodeïda, à l’issue de deux jours de pourparlers dans la ville.



Les discussions étaient conduites par l’ex-général danois Michael Lollesgaard, chef de la mission d’observateurs de l’ONU chargée de faire appliquer la trêve entrée en vigueur le 18 décembre en vertu de l’accord de Stockholm.