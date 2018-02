Grande manifestation des cheminots le 22 mars en France

Une "manifestation nationale" des cheminots aura lieu le 22 mars, déjà journée nationale de mobilisation des fonctionnaires en France, a annoncé vendredi Philippe Martinez, leader de la CGT, syndicat majoritaire au sein de l'opérateur français du rail SNCF.



"Les cheminots font une manifestation nationale le 22 mars", a déclaré M. Martinez sur la radio France Inter, au lendemain de la remise d'un rapport préconisant une refonte complète de la SNCF lourdement endettée, un des chantiers de réforme les plus délicats du président français Emmanuel Macron.



Le même jour, la quasi-unanimité des syndicats des fonctionnaires ont annoncé une mobilisation contre la réforme de la Fonction publique et en particulier un projet de départs volontaires.



Cette mesure très controversée fait partie des nombreux chantiers ouverts par Emmanuel Macron, élu en 2017 sur un programme réformateur. Le président a jusqu'à présent réussi à faire approuver ses nombreuses réformes, en particulier celle du marché du travail, en raison d'une contestation sociale qui n'a pas réussi à mobiliser autant que les syndicats l'auraient voulu.



La journée d'action du 22 mars est ainsi attendue comme un nouveau test, à la fois pour Macron, les syndicats et l'opposition de gauche qui dénonce la politique "libérale" du chef de l'Etat. "Quand on est attaqué, on se défend", a dit le leader de la CGT, assurant que les cheminots "ne laisseront pas casser leur outil de travail".



Un rapport, remis jeudi au gouvernement, préconise une refonte en profondeur de la SNCF, et en particulier la fin du statut privilégié des quelque 140.000 cheminots, qui prévoit notamment la garantie de l'emploi et une retraite plus précoce.



M. Martinez a laissé entendre que la manifestation pourrait s'accompagner d'une grève, en prévenant que "si les salariés de la SNCF sont en grève, il n'y a pas de train et on ne peut plus se déplacer".





Atlasinfo avec afp