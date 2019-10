Grâce royale pour Hajar Raissouni, condamnée pour avortement illégal

Cette grâce royale «s’inscrit dans le cadre de la sollicitude pour laquelle Sa Majesté est connue et le souci du souverain de préserver l’avenir des deux fiancés qui entendaient fonder une famille, dans le respect de la charia et de la loi, malgré la faute qu’ils auraient pu commettre et qui a impliqué des poursuites judiciaires», souligne le communiqué.



La jeune femme de 28 ans sera libérée "dans les prochaines heures", en même temps que son fiancé et que le gynécologue, l'anesthésiste et la secrétaire médicale qui avaient été condamnés avec elle.