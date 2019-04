Golf: Ko Jin-young s'offre l'ANA Inspiration, son premier titre majeur

La Sud-Coréenne Ko Jin-young a remporté, à 23 ans, l'ANA Inspiration, son premier titre du Grand Chelem, dimanche à Rancho Mirage (Californie).



Ko a rendu une dernière carte de 70, soit deux coups sous le par, pour un total de 278 (-10).



Elle a ajouté un quatrième titre LPGA à son palmarès, son premier dans un rendez-vous du Grand Chelem.



"Je suis très heureuse et c'est un honneur pour moi de rejoindre la liste des joueuses sud-coréennes qui ont remporté ce titre", s'est félicitée celle qui avait été élu meilleure "rookie" (débutante) du circuit LPGA en 2018.



Elle est la 5e Sud-Coréenne à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve disputée dans le désert californien, la 15e à remporter un titre majeur.



"Depuis la première fois que j'ai participé à cette épreuve, c'était mon rêve de la remporter", a expliqué Ko, avant de sacrifier à la tradition du plongeon dans la pièce d'eau qui borde le trou N.18.



En tête depuis le 3e tour, elle a devancé sa compatriote Lee Mi-hyang, 2e à trois coups (281, -7) et l'Américaine Lexi Thompson, 3e à quatre coups (282, -6).



Ko succède à la Suédoise Pernilla Lindberg, qui n'avait pas franchi le cut vendredi. Elle a assuré sa victoire avec un dernier putt de plus de six mètres sur le trou N.18.



"J'étais vraiment nerveuse sur chacun des 18 trous de cette dernière journée", a-t-elle avoué.