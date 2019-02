"Gilets jaunes": près de 1.800 condamnations prononcées par la justice (Philippe)

La justice a prononcé près de 1.800 condamnations depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" à la mi-novembre, qui a été accompagné par endroits de violences, a annoncé mardi le Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale.



"Depuis le début de ces événements, 1.796 condamnations ont été prononcées par la justice et 1.422 personnes sont encore en attente de jugement", a énuméré le chef du gouvernement lors de la séance des questions au gouvernement. En outre "plus de 1.300 comparutions immédiates ont été organisées et 316 personnes ont été placées sous mandat de dépôt", a-t-il rapporté.