Gilets jaunes : à Paris, "ça sent la révolution"

Voitures renversées et brûlées, mobilier urbain endommagé, vélos en libre-service arrachés, radars et lampadaires mis à terre, pavés jonchant la chaussée... Plusieurs arrondissements huppés du centre de Paris, depuis l'Opéra à l'avenue Foche, en passant par la rue de Rivoli ou encore le boulevard Haussmann, ont été en proie au chaos ce samedi.



Depuis Buenos Aires en Argentine, le président de la République a assuré que « les coupables seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice ». Il a également annoncé qu'il tiendrait dès son retour à Paris demain matin, une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des services concernés. Enfin, il a déclaré qu'il « n'accepterait jamais la violence ».



Plusieurs arrondissements cossus du centre et de l'ouest de la capitale étaient livrés au chaos, noyés dans des nuages de gaz lacrymogènes ou nappés d'épaisses fumées noires. « Ça crame ! » hurle une adolescente, avant de tourner les talons, alors que deux départs de feu commencent à prendre de l'ampleur boulevard des Capucines, haut lieu du shopping parisien.



Non loin de là, le boulevard de la Madeleine est recouvert de pavés et de briques arrachées. Un « A » cerclé, symbole de l'anarchie, a été tagué sur la vitrine d'une banque tandis que flotte dans l'air une persistante odeur de brûlé. Sur la prestigieuse avenue Foch, une quarantaine de manifestants érigent des barricades avec des troncs d'arbre et des barrières, avant d'être aspergés de gaz lacrymogène et d'être repoussés par les forces de l'ordre. Plus loin sur l'avenue, un radar tombé à terre est piétiné par une cinquantaine de personnes.



Des drapeaux français, dont certains ont été hissés sur le toit de l'Arc de Triomphe, côtoient des drapeaux bretons ou ceux représentant des têtes de mort, certains automobilistes klaxonnent les manifestants ou agitent leurs gilets jaunes par leurs fenêtres. Des manifestants se sont également brièvement introduits dans le palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. Ces scènes de violences urbaines se répétaient en plusieurs points de Paris, au grand dam de Gilets jaunes et leurs soutiens venus protester pacifiquement. « Je suis solidaire avec les Gilets jaunes, mais j'ai envie de pleurer face à toute cette violence, ce gâchis », témoigne Fanny, infirmière libérale de 47 ans. « Ça sent la révolution », dit-elle à une journaliste de l'Agence France-Presse.



« C'est très impressionnant, je vois que la tradition révolutionnaire est toujours très prégnante en France », renchérit Augustin Terlinden, un Belge de 33 ans venu faire son jogging près de l'Arc de Triomphe. « La situation est hallucinante. Nos équipes me rapportent une situation insurrectionnelle », soulignait également auprès de l'Agence France-Presse Antoine Berth, porte-parole du groupuscule de l'ultradroite Action française.