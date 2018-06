Gilbert Collard objet d'une enquête pour viol, dément les accusations

Le parquet de Marseille a confirmé jeudi à l'AFP avoir reçu la veille "une plainte pour des faits de viol à l'encontre de Me Collard" et annoncé l'ouverture d'une enquête. "J'ai saisi le directeur de la police judiciaire pour enquête", a déclaré le procureur de la République Xavier Tarabeux.



"Je n'ai jamais violé personne de ma vie. (...) Je ne suis au courant de rien. J'apprends cela par BFMTV" qui a révélé l'information, avait auparavant déclaré à l'AFP Gilbert Collard, 70 ans, habitué des prétoires et connu pour sa verve et ses coups d'éclat médiatiques.



"Je n'ai jamais eu un geste déplacé à l'égard de quiconque", a-t-il ajouté.



Selon la chaîne, la plaignante, une cliente de Me Collard, affirme avoir subi deux viols en 2006 et 2007 au cabinet de l'avocat.

Avocat dans une affaire de viol



"J'apprends par BFM qu'une personne dont j'ignore le nom vient de porter plainte contre moi pour +un viol+ que j'aurais commis en 2006 dans mon bureau, où travaillaient 10 avocats, 6 secrétaires et mon épouse ! J'en reste, si j'ose dire, sur le cul ! Cela manquait à ma notoriété !", a-t-il réagi sur Twitter.



Gilbert Collard est depuis 40 ans à la tête d'un cabinet d'avocats basé à Marseille, qui compte actuellement six avocats, dont lui-même, a-t-il précisé à l'AFP.



L'avocat a lui-même défendu deux femmes qui accusent Georges Tron, ex-secrétaire d'Etat à la Fonction publique et maire en exercice de Draveil (Essonne), de viols et agressions sexuelles.



Il avait assuré leur défense au début de l'affaire, qui avait éclaté en mai 2011, dix jours après la retentissante arrestation à New York de Dominique Strauss-Kahn, accusé de viol aux Etats-Unis.



Il a aussi défendu dans les années 80 la mère de Marine Le Pen, Pierrette Le Pen lorsqu'elle a divorcé du cofondateur du FN Jean-Marie. Pierrette avait alors étalé avec fracas ses charmes sur huit pages dans Playboy.



Né le 3 février 1948 à Marseille et élevé chez les pères maristes dans le Var, Gilbert Collard a dirigé le comité de soutien de Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2017.



Mais c'est aussi un ami de l'ex-députée du Vaucluse Marion Maréchal, avec qui il était entré à l'Assemblée en 2012.



"Au Parlement ( ?) on s'y emmerde", disait en décembre le député, qui a milité au PS dans sa jeunesse et n'a pris sa carte au FN (devenu RN) qu'en septembre.



Père de deux filles, marié à Anne-Marie Collard, il a défendu notamment l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, l'ancien ministre Charles Pasqua, le cycliste Richard Virenque ou le général Paul Aussaresses.