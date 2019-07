Ghannem Saiss: "Nous allons jouer avec le sérieux requis contre le Bénin pour assurer notre qualification aux quarts de finale"

Le défenseur de l'équipe nationale marocaine Ghannem Saiss a affirmé jeudi que les Lions de l'Atlas disputeront vendredi leur match contre le Bénin avec "le sérieux requis" et "sans pour autant sous-estimer l'adversaire" pour assurer la qualification aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.



"Le Bénin qui s'est qualifié dans un groupe difficile, a pu marquer deux buts contre le Ghana (2-2) et donné du fil à retordre au Cameroun, champion en titre. Pour toutes ces raisons, on doit être vigilants et ne pas sous-estimer notre adversaire pour prétendre réaliser un bon résultat", a assuré Saiss dans des déclarations à la presse.



Le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers a déclaré que la qualification du Bénin aux huitième de finale prouve que "c'est une bonne équipe qui dispose de bons éléments qui développent un jeu collectif".



"Nous avons eu beaucoup de difficultés lors du 1er tour, mais nous sommes déterminés à atteindre l'objectif de qualification pour les quarts de finale. Nous allons entamer un nouveau chapitre de la compétition où on n'a plus droit à l'erreur", a-t-il soutenu, ajoutant que les Lions de l'Atlas devront être à la hauteur du challenge.