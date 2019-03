Gaza: le Hamas annonce un cessez-le-feu avec Israël après un accès de tension

Le Hamas a annoncé lundi soir la conclusion d'un cessez-le-feu entre les groupes armés palestiniens de Gaza et Israël, sur intercession égyptienne, après un accès de tensions ayant fait craindre une nouvelle confrontation ouverte dans un contexte hautement volatil.



"Les efforts égyptiens ont débouché sur la conclusion d'un cessez-le-feu entre l'occupant et les organisations de résistance", a dit dans un communiqué Fawzi Barhoum, un porte-parole du Hamas, le mouvement islamiste qui gouverne sans partage l'enclave sous blocus coincée entre Israël, Egypte et Méditerranée.



Aucune confirmation n'a été obtenue de la part d'Israël qui, par le passé, s'est gardé de corroborer de tels accords négociés secrètement par l'entremise de l'Egypte avec les Palestiniens.



Quelques instants auparavant, la bande de Gaza, éprouvée par les guerres, la pauvreté et les blocus israélien et égyptien, ainsi que ses environs étaient le théâtre d'une poussée de fièvre pour la énième fois depuis la guerre de 2014 et, au-delà.



La langue de terre résonnait dans la nuit des frappes israéliennes, des tirs de roquettes palestiniennes et des sirènes d'alarme déclenchées dans les localités israéliennes riveraines de Gaza.



Un journaliste de l'AFP a observé dans la soirée de multiples tirs de roquettes du nord de Gaza en direction d'Israël. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé "des dizaines de cibles terroristes" à Gaza. Sept Palestiniens ont été blessés, selon les secours gazaouis.



Les hostilités, déclenchées par un tir de roquette en provenance de Gaza qui avait fait sept blessés au nord de Tel-Aviv la nuit précédente, sont survenues dans un environnement extrêmement sensible, après des semaines de tensions, des manifestations de contestation interne dans la bande de Gaza, et à deux semaines d'élections parlementaires israéliennes à l'issue incertaine.



Elles se sont produites en pleine visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, et quelques jours avant une grande mobilisation attendue à Gaza contre le blocus imposé depuis plus de dix ans par Israël à l'enclave palestinienne.