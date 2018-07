Gaza: Deux Palestiniens tués par l'armée israélienne

Deux Palestiniens ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessés, samedi, dans un raid aérien israélien qui a visé un immeuble à Gaza, indique un bilan des autorités de santé.



L'armée israélienne a visé un bâtiment inoccupé et les victimes sont des passants, ont précisé des témoins. Israël affirme avoir frappé plus de 40 cibles, dont du matériel appartenant au Hamas.



Selon un officier de l'armée israélienne, des dizaines de cibles ont été touchées. "Il s'agit des frappes offensives les plus importantes depuis (l'opération) Bordure protectrice", a déclaré le brigadier général Tzvika Haimovic à des journalistes, en référence au nom donné par l'armée israélienne à son offensive de l'été 2014 contre la bande de Gaza sous blocus.



Vendredi, un Palestinien âgé de 15 ans avait été tué par des tirs de soldats israéliens lors de manifestations près de la frontière séparant Israël de la bande de Gaza.



Depuis le 30 mars, les Gazaouis entament des manifestations pour dénoncer le blocus israélien qui dure depuis plus de dix ans et au nom du droit au retour des Palestiniens sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.



Plus de 140 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début des manifestations, alors qu'aucun Israélien n'a été tué.