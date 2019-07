Gaz: Le Caire et Washington "préoccupés" par les projets de forage turcs au large de Chypre

L'Egypte et les Etats-Unis se sont dits mardi "préoccupés" par les nouveaux projets de forage turcs pour explorer au large de Chypre des gisements gaziers dont les récentes découvertes ont attisé les tensions en Méditerranée orientale.



"La détermination (de la Turquie) à poursuivre ses initiatives unilatérales augmente le degré de tension" dans la région, a estimé dans un communiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères.



Le Caire appelle à éviter "l'escalade" et au "respect et à l'application" du droit international.



"Les Etats-Unis restent fortement préoccupés par les tentatives répétées de la Turquie de mener des opérations de forage au large de Chypre", a indiqué de son côté le département d'Etat américain dans un communiqué.



"Nous invitons les autorités turques à arrêter ces opérations et encourageons toutes les parties à agir avec retenue et à ne pas entreprendre d'actions renforçant les tensions dans la région", a-t-il ajouté.



Chypre avait condamné lundi ces nouveaux projets de forage par la Turquie. L'Union européenne, qui avait déjà menacé Ankara de sanctions en juin, a dénoncé de son côté une "violation de la souveraineté de Chypre".



Les découvertes récentes de gisements dans la région ont entraîné un rapprochement dans ce domaine de l'Egypte, de Chypre, de la Grèce et d'Israël.



Mais elles ont également suscité des tensions avec la Turquie, qui occupe la partie nord de Chypre depuis 1974 et qui entretient des relations tendues avec Nicosie et Le Caire.



Ces derniers mois, un premier navire de forage turc, "Fatih", puis un deuxième en juin, "Yavuz", ont été dépêchés par Ankara pour explorer les gisements gaziers au large de la péninsule du Karpas (nord-est), dans le tiers nord de l'île contrôlé par la République turque de Chypre du Nord, non reconnue par la communauté internationale.



Le ministre turc de l'Energie avait annoncé samedi que le navire "Yavuz" allait commencer à forer au large de Chypre cette semaine.