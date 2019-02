G7 : la France envisage une nouvelle prolongation des contrôles aux frontières

La France envisage une nouvelle prolongation de six mois des contrôles aux frontières à partir de mai 2019, dans la perspective du G7 qui se déroulera en août à Biarritz, dans le sud-ouest, a annoncé mardi Christophe Castaner.



"Après le renouvellement de six mois à l'échéance du mois de mai 2019, je souhaite demander à nouveau la dérogation pour protéger et contrôler les frontières de notre pays notamment dans la perspective du G7 en France", a déclaré le ministre de l'Intérieur.



M. Castaner qui a fait état de "risques", répondait à une question d'un député pendant son audition par la commission des lois de l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle parlementaire de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt).



La France a rétabli les contrôles aux frontières au soir des attentats du 13 novembre 2015. Ils ont été systématiquement reconduits depuis, tous les six mois, au motif d'une menace terroriste "très prégnante".



Il ne s'agit pas de contrôles systématiques mais d'une possibilité de procéder à des vérifications d'identité aux frontières, par dérogation aux règles de la libre-circulation dans l'espace Schengen.



Les frontières terrestres, avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, sont concernées, ainsi que les frontières aériennes et maritimes.



Au total, six pays ont réintroduit des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen (la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède, la Norvège), invoquant des questions de sécurité ainsi que les déplacements transfrontaliers de migrants entrés irrégulièrement dans l'UE.



Plusieurs États, ainsi que la Commission européenne, s'inquiètent régulièrement de voir ces mesures dérogatoires devenir peu à peu la norme et provoquer à terme la fin de l'espace Schengen.



Cette zone de libre circulation, où les contrôles aux frontières sont abolis en temps normal, est actuellement composée de 26 pays, dont 22 membres de l'UE.



La France qui accueille le G7 cette année du 24 au 26 août à Biarritz a choisi pour thèmes prioritaires les inégalités de la mondialisation, l'inégalité hommes-femmes, la biodiversité, la protection des océans et le numérique.