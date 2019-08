G7 : arrivée surprise du ministre iranien des Affaires étrangères à Biarritz

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, est arrivé, dimanche à Biarritz, où se tient le Sommet du G7, pour "continuer de discuter avec la partie française des moyens de sortir de la crise sur le nucléaire iranien", rapportent des médias français.



Le ministre iranien a eu un entretien avec Jean-Yves le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, selon les médias qui citent une source diplomatique française de haut rang.



«C'est une conversation qui s’inscrit dans le prolongement de tout ce que le président de la République fait depuis plusieurs mois. C’est-à-dire créer les conditions d’une désescalade et d’une pause qui permette à la fois de parler du retour de l’Iran en conformité avec le JCPOA (l’accord sur le nucléaire iranien) et de ce qui doit venir après l’expiration du JCPOA en 2025 », a expliqué cette source.



Selon la présidence française, "la visite du ministre iranien des AE avait lieu à l'initiative de Paris et non du G7".



Les médias françaises ont précisé, de leur côté, qu’Emmanuel Macron a informé Donald Trump de cette visite surprise, samedi lors de leur déjeuner en tête à tête. Le président français a ensuite prévenu les autres membres du G7 lors du dîner officiel de samedi soir.



Le nucléaire iranien et les relations tendues entre Washington et Téhéran figure parmi les principales questions qui font l'objet de discussions entre les dirigeants du G7 lors de leur Sommet à Biarritz.