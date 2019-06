G20: "Nous devons aller beaucoup plus loin" sur le climat (Macron)

Le président français Emmanuel Macron a estimé samedi à Osaka au Japon que les membres du G20 devraient "aller beaucoup plus loin" que la déclaration finale de leur sommet dans la lutte contre le réchauffement climatique.



"On a évité de reculer (...) mais nous devons aller beaucoup plus loin (...) et nous mettrons toute notre énergie pour aller plus loin", a déclaré M. Macron à l'issue du sommet du G20, dont dix-neuf des vingt membres sans les Etats-Unis ont réaffirmé leur engagement pour "la mise en oeuvre complète" de l'accord signé en 2015 à Paris sur le climat.