France: un député de la majorité exclu après avoir voté contre le budget

Pour la première fois, un député LREM a été exlu du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. En cause, Sébastien Nadot, issu du Mouvement des progressistes, a voté contre le projet de budget 2019. Le bureau du groupe, "convoqué ce soir en réunion extraordinaire sous la présidence de Gilles Le Gendre a décidé à l'unanimité des présents l'exclusion du groupe de Sébastien Nadot", selon un communiqué du groupe.



Réagissant auprès de l'AF , le député de Haute-Garonne a estimé que "montrer que LREM est un lieu de débat n'aurait pas été inintéressant", surtout à l'approche du grand débat national organisé en réponse à la crise des "gilets jaunes". "Le choix du bureau est compréhensible au regard d'un mode de fonctionnement traditionnel", a-t-il souligné.



L'élu avait expliqué auparavant dans un communiqué que le budget ne lui paraissait pas avoir atteint "les objectifs fixés" en amont : "Libérer l'économie et le travail, protéger les Français, investir pour l'avenir en préparant les défis de demain et en transformant l'action publique". Le député, qui avait tenté de se présenter à la présidentielle pour le mouvement de l'ancien dirigeant communiste Robert Hue, a également estimé que "la représentation nationale n'a(vait) pas été suffisamment entendue pour que le budget 2019 intègre les réalités de terrain et les aspirations d'une majorité de Français", critiquant le "dirigisme gouvernemental".

Un "acte essentiel qui témoigne de l'appartenance à une majorité parlementaire"



Dans la foulée de ce vote, Sébastien Nadot a été convoqué par le président du groupe majoritaire, Gilles Le Gendre. L'élu a alors "confirmé et motivé son vote défavorable", selon le groupe, qui souligne que "le vote du budget est l'acte essentiel qui témoigne de l'appartenance à une majorité parlementaire : voter contre revient à s'en exclure". Le numéro un du PCF Fabien Roussel a salué sur Twitter la décision du député : "Explications claires, choix courageux".