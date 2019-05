France: plus de de 250 participants au forum "culture, médias et tourisme de la Méditerranée"

Le forum «culture, médias et tourisme de la Méditerranée » s'est ouvert, jeudi à Montpellier, avec la participation du Maroc, et ce en prélude au Sommet des deux rives de la Méditerranée prévu en juin en France.



Le forum « Culture, médias et tourisme de la Méditerranée », dont le coup d'envoi a été donné par le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, est le quatrième forum organisé dans le cadre du « Sommet des deux rives de la Méditerranée» qui se tiendra le 24 juin prochain à Marseille.



La rencontre de Montpellier réunit plus de 250 participants issus du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie, de La Libye, de la Mauritanie, d’Espagne, de France, d’Italie, de Malte et du Portugal qui vont partager, durant deux journées, leurs initiatives et faire émerger des projets innovants, inclusifs et ambitieux en préparation du Sommet de Marseille.



Les participants vont également définir leur agenda prioritaire pour la Méditerranée de demain autour des trois thèmes cruciaux pour le développement et l’épanouissement durable de la région que sont la culture, les médias et le tourisme.



En plus de la rencontre de Montpellier, trois autres forums se sont tenus début avril à Alger sur l’énergie, à la Valette sur l’éducation et la mobilité des jeunes, et, enfin, à Rabat en début de semaine sur l’économie et la compétitivité. Le cinquième et dernier forum sur "Environnement et développement durable" aura lieu les 15 et 16 mai à Palerme en Italie. Les cinq forums sont organisés en amont du Sommet des deux rives de la méditerranée.



Une réunion de synthèse se tiendra les 11 et 12 juin à Tunis sous le thème « Vers un espace commun de dialogue interculturel, de production et de développement durable, inclusif et solidaire ». Cette réunion rassemblera l’ensemble des réflexions et propositions d’initiatives de la société civile qui seront soumises aux chefs d’État et de gouvernement lors du Sommet à Marseille.



Le Sommet des deux rives de la Méditerranée s’inscrit dans le cadre du Dialogue 5+5 Méditerranée qui réunit cinq États de la rive sud de la Méditerranée et cinq États de la rive nord.



Il a pour ambition de relancer la dynamique de coopération en Méditerranée occidentale par la mise en œuvre de projets concrets en faveur du développement humain, économique et durable dans la région.