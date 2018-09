France: les convocations des journalistes du site Le360 annulées par la juge d’instruction

Selon les informations d’Atlasinfo, suite à la rencontre ce mercredi 12 septembre 2018 au cabinet de Mme Aïda Traoré, Juge d'instruction près du tribunal de grande instance de Paris, avec Maître Brahim Rachidi, avocat du site "LE 360" et de ses 6 journalistes, pour lui remettre une lettre de constitution et une note, l'annulation des convocations des journalistes a été confirmée.



Maître Rachidi a été officiellement informé par la Juge d'instruction de l'annulation des convocations de ses clients en raison de la prescription de la plainte en diffamation et pour injures publiques déposée par l’ex capitaine Mustapha Adib.



Au total, une dizaine de journalistes marocains ont été convoqués par la justice française, ainsi que le président de la chambre des députés, Habib El Malki. Toutes les convocations ont été annulées.