France: la fête du Mawlid est fixée à la nuit du 9 au 10 novembre 2019

A cette occasion, l’Union des Mosquées de France (UMF) "présente à l’ensemble des musulmans de France ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité."



"La célébration de cette fête par des lectures coraniques, des chants, des prières et des méditations sur l’œuvre du prophète Muhammad (PBSL), est aussi un moment de transmission des valeurs authentiques aux futures générations qu’il faut plus que jamais préserver des lectures dévoyées de l’héritage prophétique", souligne l'UMF.



L’UMF réitère son appel aux imams et enseignants à opérer une révision profonde dans l’enseignement de la vie du Prophète afin d’y réduire la place disproportionnée qu’occupent les moments de conflits et de guerres pour laisser place aux aspects les plus représentatifs et les plus structurants de l’œuvre du prophète et de son message de Paix, d’Amour et de Miséricorde.



"Le contexte difficile que traverse notre pays appelle les fidèles et les responsables musulmans à la grande vigilance. En concertation avec les pouvoirs publics, des mesures nécessaires à la sécurisation des rencontres et des manifestations spirituelles de cette fête doivent être mises en place", poursuit le communiqué.



A ce propos, l’UMF "élève des prières pour la paix, la sécurité et la prospérité de notre pays et davantage de solidarité et de fraternité et de concorde entre tous nos concitoyens."