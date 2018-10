France: Participation du Maroc au Festival du film arabe de Fameck

La 29ème édition du festival du film arabe de Fameck dans le Nord-est de la France s'ouvre ce mercredi avec la participation du Maroc.



Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement - FOL Moselle, le festival du film arabe est l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle dans la région Grand Est.



Le festival qui se déroule jusqu’au 15 octobre propose pour cette édition plus de 40 films, longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages dont plusieurs inédits ou en avant-première, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie émergente, souligne-t-on du côté des organisateurs.



La programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban.



Le Maroc participe dans la catégorie du long-métrage (prix du public) notamment avec les films ''Kilikis, la cité des hiboux'' de Azlarabe Alaoui et ''Sofia'' de Meryem Benm’barek.



Dans la catégorie du court métrage, le Royaume participe avec deux films: ''le Riad de mes rêves'' de Zineb Tamourt et ''Alès'' de Faiçal Ben.



Pour cette édition le festival a retenu l’Egypte comme pays invité, l’occasion de '’célébrer et découvrir toute la richesse du patrimoine de l’Egypte et de son actualité cinématographique’’.



Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public, Prix du Documentaire et Prix du Court Métrage.



Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle réunit des films qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les thématiques qu’ils traitent.



Chaque année, le festival met à l’honneur un pays en lui consacrant la projection d’une dizaine de films à laquelle assistent 15.000 spectateurs.